Gira de la CAF en Bolivia: Del litio en Uyuni a la alianza con el sector privado en Santa Cruz

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, encabeza una gira estratégica junto a la comitiva de la CAF para presentar proyectos de infraestructura en las principales ciudades del país. Tras recorrer La Paz, El Alto, Uyuni y Tarija, la delegación se prepara para concluir su agenda en Santa Cruz con un enfoque especial en el sector productivo.

La autoridad destacó que el organismo internacional no solo enfoca su respaldo en el sector público, sino que mantiene una apertura directa con el empresariado.

“Mañana en la mañana en Santa Cruz tenemos agenda con el sector privado; CAF tiene financiamiento no solo para el gobierno, sino que también trabaja con empresas de CAINCO y distintas entidades”, afirmó Espinoza.

Entre los avances técnicos resaltan plantas de generación de energía solar y una planta de tratamiento de aguas en Tarija diseñada para garantizar cobertura por las próximas tres décadas. En el occidente, la agenda priorizó proyectos de salud y educación y educación financiera, buscando un equilibrio entre el desarrollo social y la sostenibilidad técnica.

Finalmente, el Ejecutivo calificó la visita como una etapa fructífera para el desarrollo nacional mediante inversiones regionales focalizadas. “Vamos avanzando en una agenda que va a permitir despegar rápidamente con proyectos que, aunque están colocados en una región, van a tener impacto nacional”, concluyó el ministro.

