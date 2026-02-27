Así cierra el dólar en el mercado paralelo este viernes 27 de febrero en Bolivia

El mercado informal de divisas en Bolivia concluyó la última jornada hábil de febrero mostrando una tendencia a la estabilidad. Según el reporte de los portales especializados, el dólar paralelo mantuvo un comportamiento lineal con variaciones de apenas centavos entre la apertura y el cierre de este viernes.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la moneda extranjera cerró el día con una cotización de Bs 9.03 para la compra y Bs 9.02 para la venta. Aunque al mediodía se registró un punto de equilibrio donde ambas bandas se situaron en Bs 9.03, la jornada terminó con una leve corrección a la baja en la oferta.

Por otro lado, la plataforma bolivianblue.net, que ofrece actualizaciones en tiempo real, registró cifras ligeramente más conservadoras al finalizar la tarde, situando el dólar en Bs 9.02 para la compra y Bs 8.99 para la venta.

A diferencia de semanas anteriores marcadas por la volatilidad, este viernes se caracterizó por una calma relativa:

Mañana: El día inició con un promedio de Bs 9.04 (compra) y Bs 9.01 (venta).

Mediodía: Se alcanzó el pico de la jornada, llegando a Bs 9.04 en la compra en algunas plataformas.

Cierre: Los valores retrocedieron levemente hasta estabilizarse en el rango de los Bs 8.99 - Bs 9.03.

Este escenario refleja una pausa en la presión cambiaria que ha afectado al mercado nacional en los últimos meses, cerrando un febrero de alta incertidumbre con una señal de alivio momentáneo para el sector comercial y los ahorristas.

