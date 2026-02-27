¿Sol o lluvia? Así estará el clima este viernes 27 de febrero en Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este viernes 27 de febrero se prevén tormentas eléctricas en varias regiones del todo el país, además de cielos poco nubosos.

Occidente

En el occidente del país, se esperan cielos poco nubosos y tormentas eléctricas, con probabilidad de lluvias.

La Paz tendrá tormenta eléctrica, con temperaturas que estarán entre 7°C y 22°C, con baja probabilidad de lluvias.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 3°C y máxima de 17°C.

Oruro tendrá cielos poco nubosos sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 3°C y 20°C.

Potosí presentará tormenta eléctrica y temperaturas que oscilarán entre 4°C y 17°C con probabilidad de precipitaciones.

Valles

La región de los Valles presentará tormentas eléctricas con probabilidad de lluvias durante la jornada.

Cochabamba presentará tormenta eléctrica y temperaturas entre 10°C y 27°C con probabilidad de lluvias.

Sucre tendrá tormenta eléctrica durante el día, con valores entre 12°C y 23°C, con baja probabilidad de lluvias.

Tarija tendrá tormenta eléctrica, con temperaturas que irán de 13°C a 24°C, con probabilidad de lluvias.

Oriente



En el Oriente boliviano, se prevén cielos nubosos sin probabilidad de lluvias.

Santa Cruz presentará cielo poco nuboso, con temperaturas entre 21°C y 32°C sin probabilidad de precipitaciones pluviales.

Trinidad prevé una jornada con cielo nuboso sin probabilidad de lluvias, con una mínima de 21°C y una máxima de 29°C.

Cobija tendrá cielo nuboso y temperaturas entre 22°C y 34°C sin probabilidad de lluvias.

