Santa Cruz vivirá una semana marcada por contrastes climáticos: días de frío intenso, con probabilidades de heladas en los Valles cruceños, seguidos por un repunte de temperaturas que devolverán la calidez hacia el fin de semana.

De acuerdo con el pronóstico 217 del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, el frente frío que ingresó al departamento se mantendrá hasta el jueves 28 de agosto. Durante este tiempo, las mañanas y noches estarán dominadas por bajas temperaturas y una sensación térmica aún más fría debido a los vientos del sur.

Según el Señor del Clima, el fenómeno será más agudo hasta el martes 26, con registros de lluvias débiles a moderadas este lunes 25, sobre todo en Andrés Ibáñez, Norte Integrado y los Valles cruceños. A ello se suman los fuertes vientos del sur, que seguirán azotando gran parte del departamento.

En cuanto a temperaturas mínimas, se espera que desciendan a 11°C en Andrés Ibáñez y Norte Integrado, entre 0°C y 2°C en los Valles cruceños, 4°C en la Cordillera y 10°C en la Chiquitania. Alpire aclaró que, aunque se prevén heladas leves en los Valles al inicio de la semana, estas no representan riesgo para la producción agrícola.

A partir del miércoles 27, el clima comenzará a mejorar gracias al retorno de jornadas soleadas, aunque con mañanas frías y tardes templadas a cálidas. La situación cambiará drásticamente desde la madrugada del viernes 29, cuando ingresen fuertes vientos del norte con ráfagas que podrían superar los 70 km/h, provocando un aumento sustancial de las temperaturas.

Pronóstico por provincias

Andrés Ibáñez y Norte Integrado: mínimas de 11°C y máximas de 33°C. Vientos del norte con ráfagas de hasta 70 km/h el sábado. Lluvias débiles el lunes.

Valles cruceños: mínimas entre 0°C y 2°C, máximas de 28°C. Ráfagas de viento de más de 50 km/h desde el viernes. Lluvias débiles el lunes.

Cordillera: mínima de 4°C y máxima de 37°C. Vientos del norte de hasta 60 km/h desde el viernes, sin lluvias previstas.

Chiquitania: mínima de 10°C y máxima de 38°C. Vientos del norte sobre los 60 km/h en Chiquitos y Ñuflo de Chávez desde el viernes, con cielos despejados.

Mira la programación en Red Uno Play