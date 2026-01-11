Habilitan vía La Angostura–Bermejo luego de un derrumbe de gran magnitud

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) logró restablecer el tránsito vehicular en el tramo La Angostura – Bermejo, tras un fuerte derrumbe ocurrido hoy a mediodía. Los trabajos de limpieza permitieron rehabilitar la ruta que conecta a Santa Cruz con la carretera antigua a Cochabamba, la cual permaneció cerrada por casi cuatro horas.

Cientos de transportistas y pasajeros se vieron perjudicados por el deslizamiento de tierra que bloqueó ambos carriles de la vía principal. Actualmente, la circulación se ha repuesto de manera temporal, permitiendo el flujo de los vehículos que quedaron varados durante la jornada.

A pesar de la apertura, las autoridades viales advirtieron que la zona de los Valles Cruceños presenta una alta inestabilidad geológica. Se recomienda a la población extremar precauciones al conducir, ya que nuevos deslizamientos podrían comprometer la transitabilidad en las próximas horas.

