Primera Dama entrega medicamentos y garantiza apoyo a heridos del accidente

La primera dama del Estado, María Elena Urquidi, llegó la noche de este lunes al Hospital del Norte, en la ciudad de El Alto, para visitar a las personas heridas tras el accidente aéreo registrado recientemente y entregar una dotación inicial de medicamentos al centro hospitalario.

Durante su visita, la autoridad expresó el respaldo del Gobierno a las familias afectadas y aseguró que se realizará un acompañamiento constante en el proceso de recuperación de los pacientes.

“Lo que se necesite aquí, vamos a estar junto al presidente Rodrigo Paz Pereira. Desde la Oficina de Gestión Social haremos todo lo posible para brindar el apoyo necesario”, manifestó Urquidi.

Heridos

Urquidi informó que actualmente 13 personas fueron atendidas en el Hospital del Norte, entre ellas un menor de 12 años. De ese total, cinco pacientes ya recibieron el alta médica, mientras que el resto continúa bajo observación.

Urquidi señaló que se coordina la cobertura de gastos médicos y todas las acciones vinculadas a gestión social, además de la canalización de donaciones.

“Esta es una primera muestra de medicamentos que se irá ampliando según los requerimientos del hospital. De acuerdo con las necesidades que se presenten, llegarán más insumos”, explicó.

También indicó que se gestiona apoyo con empresas farmacéuticas y personas solidarias que deseen colaborar con medicamentos y otros insumos médicos.

Caso del menor herido

Respecto al menor de 12 años que se encuentra en estado más delicado, la autoridad aseguró que se hará todo lo necesario para garantizarle atención especializada.

“Se evaluará incluso su traslado al exterior si fuera necesario”, afirmó.

Finalmente, Urquidi aseguró que el Gobierno mantendrá un seguimiento permanente a la situación y no será indiferente ante la tragedia.

