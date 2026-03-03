Santa Cruz: Trabajadores de salud frenan medidas de presión ante llamado al diálogo

Los trabajadores del Hospital San Juan de Dios, en Santa Cruz, decidieron suspender el paro anunciado tras confirmar una mesa de diálogo con las autoridades competentes. Esta pausa busca alcanzar una solución definitiva a las demandas laborales que han provocado constantes medidas de presión en los últimos meses.

La atención al público se desarrolla de manera normal en los diferentes servicios, garantizando el acceso a la población cruceña. No obstante, las autoridades reportan que la estabilidad administrativa no disminuye la presión asistencial sobre el sistema hospitalario actual.

Las salas de emergencia registran una saturación crítica debido al incremento exponencial de pacientes con síntomas de dengue y chikungunya. La mayoría de los centros de salud de la ciudad operan a su máxima capacidad, reflejando un panorama epidemiológico complejo para la región.

Pese al levantamiento de la medida de fuerza, el sistema sanitario se mantiene bajo una alerta constante. Se espera que las reuniones programadas para las próximas horas logren resolver las deficiencias estructurales que afectan al sector salud.

