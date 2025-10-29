Se reanuda la atención en hospitales y pacientes reclaman por los constantes paros

Luego de un paro de 24 horas acatado por la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes), este miércoles se retomó la atención en los hospitales de primer y segundo nivel del municipio cruceño.

Sin embargo, la jornada estuvo marcada por largas filas y una alta afluencia de pacientes que buscaban ser atendidos tras la suspensión temporal de los servicios. En el Hospital El Bajío, decenas de personas esperaban desde temprano para conseguir una consulta o acceder a estudios médicos.

“Ha habido muchos paros, cada semana hubo paro, nos han perjudicado”, reclamó una paciente que aguardaba atención. Otra usuaria pidió a las autoridades que brinden soluciones: “A las autoridades pedirles atención, nosotros igual trabajamos y no podemos estar todo el tiempo en el hospital”.

Una madre que esperaba realizar una radiografía a su bebé también expresó su molestia: “Estos paros perjudican porque uno madruga en pleno frío para que digan que no están atendiendo”.

El paro de 24 horas fue convocado por Fesirmes en demanda de respuestas al pliego petitorio presentado a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Los médicos exigen el pago de los sueldos correspondientes al mes de septiembre, el pago del subsidio de prenatal y postnatal para las trabajadoras del sector, y la regularización del seguro de la Caja Nacional de Salud, que venció y dejó sin cobertura a varios profesionales de salud.

Desde el sector médico anunciaron que, si no se atienden sus demandas, podrían retomarse las medidas de presión en los próximos días. Mientras tanto, los pacientes esperan que se garantice la atención continua.

