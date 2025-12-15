Evita riesgos: conoce qué panetones y roscas están autorizados por el Senasag en Cochabamba

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) dio a conocer la lista oficial de panetones y roscas navideñas autorizadas para su comercialización en el departamento de Cochabamba, con el objetivo de resguardar la salud de la población durante la temporada festiva.

Según informó Víctor Hugo Numbela, director departamental del Senasag, a nivel nacional existen 241 empresas registradas. En Cochabamba, 29 empresas están habilitadas para la elaboración de panetones y 18 para la producción de roscas navideñas.

“La lista de los productos autorizados, que cuentan con registro sanitario vigente, se encuentra disponible en la página web del Senasag”, explicó la autoridad.

¿Cómo identificar un producto autorizado?

Numbela recomendó a los consumidores revisar cuidadosamente la etiqueta antes de comprar. Los productos habilitados cuentan con un registro sanitario compuesto por 12 números, que puede ser ingresado en el sistema del Senasag para verificar su autenticidad.

“Al ingresar el número, el sistema muestra toda la información de la empresa registrada y del producto que está a la venta”, detalló.

Finalmente, el Senasag anunció que reforzará los controles durante la temporada navideña para garantizar que los productos en el mercado cumplan con las normas sanitarias y se encuentren debidamente autorizados.

