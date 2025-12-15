Alertan lluvias intensas y riesgo de crecidas en ríos de Santa Cruz desde la madrugada del martes

La advertencia se da en un contexto crítico, tras la declaratoria de desastre departamental por lluvias, crecidas e inundaciones en Santa Cruz.
15/12/2025 17:00
El Servicio De Encauzamiento De Aguas Y Regularización Del Rio Piraí (Searpi) alertó este lunes sobre el ingreso de un nuevo frente frío que traerá lluvias intensas al departamento de Santa Cruz, con mayor incidencia durante la madrugada del martes, lo que podría provocar crecidas considerables en varios ríos y poner en riesgo a la población asentada en zonas ribereñas.
El director del Searpi, José Antonio Rivero, informó que se identificaron múltiples zonas afectadas, entre ellas los municipios de El Torno, Porongo, Warnes, Colpa Bélgica y Montero, donde ya se registraron rebalses en sectores como Juan Latino y El Sidral.
Según la autoridad, el momento más crítico se prevé para la madrugada del martes, cuando se esperan precipitaciones más intensas. En ese sentido, exhortó a la población a extremar precauciones y evitar cualquier actividad cerca o dentro de los ríos.
Asimismo, el Searpi instó a los alcaldes y autoridades locales a ordenar el retiro inmediato de las familias asentadas en zonas vulnerables, como las riberas de los ríos Piraí, Yapacaní, Ichilo, Cabezas, Abapó y río Grande.
“Viene una crecida bastante grande, van a venir lluvias bastante intensas y ponemos en riesgo nuestras vidas si permanecemos cerca de los ríos”, advirtió Rivero.
