Alertan lluvias intensas y riesgo de crecidas en ríos de Santa Cruz desde la madrugada del martes

El Servicio De Encauzamiento De Aguas Y Regularización Del Rio Piraí (Searpi) alertó este lunes sobre el ingreso de un nuevo frente frío que traerá lluvias intensas al departamento de Santa Cruz, con mayor incidencia durante la madrugada del martes, lo que podría provocar crecidas considerables en varios ríos y poner en riesgo a la población asentada en zonas ribereñas.

La advertencia se da en un contexto crítico, luego de que la Gobernación de Santa Cruz declarara desastre departamental debido a las afectaciones provocadas por las constantes precipitaciones registradas en los últimos días.

El director del Searpi, José Antonio Rivero, informó que se identificaron múltiples zonas afectadas, entre ellas los municipios de El Torno, Porongo, Warnes, Colpa Bélgica y Montero, donde ya se registraron rebalses en sectores como Juan Latino y El Sidral.

“Nos hemos comunicado con las autoridades municipales para alertar y pedir la evacuación de las personas que viven cerca de los ríos, justamente para evitar que se pongan en riesgo las vidas humanas”, señaló Rivero, al recordar que durante el fin de semana se realizaron inspecciones junto al presidente del Estado y el gobernador del departamento.

Según la autoridad, el momento más crítico se prevé para la madrugada del martes, cuando se esperan precipitaciones más intensas. En ese sentido, exhortó a la población a extremar precauciones y evitar cualquier actividad cerca o dentro de los ríos.

Asimismo, el Searpi instó a los alcaldes y autoridades locales a ordenar el retiro inmediato de las familias asentadas en zonas vulnerables, como las riberas de los ríos Piraí, Yapacaní, Ichilo, Cabezas, Abapó y río Grande.

“Viene una crecida bastante grande, van a venir lluvias bastante intensas y ponemos en riesgo nuestras vidas si permanecemos cerca de los ríos”, advirtió Rivero.

