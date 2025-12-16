TEMAS DE HOY:
“Busquen lugares seguros”: alcalde de El Torno pide precaución ante pronóstico de lluvias

Tras una reunión de emergencia, se activó el plan de respuesta inmediata. Piden a la población acatar indicaciones y evacuar sectores de riesgo.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/12/2025 22:55

El alcalde de El Torno, Hediberto Cuéllar, informó este lunes sobre la culminación de una reunión de emergencia convocada ante el pronóstico de fuertes lluvias que podrían afectar nuevamente a la región.

Según explicó el alcalde, a partir de esta noche se registrarán precipitaciones significativas debido a un cambio climático que impacta el sur del país.

Por ello, las autoridades recomiendan a los habitantes de las comunidades identificadas en zonas de riesgo buscar lugares seguros y evitar ingresar a sectores vulnerables, principalmente aquellos cercanos al río Piraí y a las quebradas, donde existe peligro inminente de desbordes y turbión. 

 
“Hacemos un llamado a la conciencia de la población. Ayúdennos a ayudarles y no cometan el error de ingresar a los sectores de riesgo”, indicó Cuéllar, quien destacó que los informes de sobrevuelo de la región detectaron nubes cúmulos densas en la parte alta de la serranía, lo que podría aumentar el cauce de los ríos y quebradas.

Aseguró que todas las fuerzas de rescate y seguridad permanecerán en alerta, incluyendo regimientos militares, grupos voluntarios, policía, brigadas médicas y personal municipal. Además, se sumarán rescatistas del grupo Salfa y otros voluntarios para actuar de manera inmediata en caso de ser necesario.

La autoridad reiteró la importancia de que los vecinos se mantengan informados y cumplan con las indicaciones de las autoridades para garantizar la seguridad de todos ante la emergencia.

