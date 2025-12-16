Riadas en Santa Cruz dejan 23 desaparecidos y más de 12.000 afectados, según Gobierno

La magnitud de los daños y la tragedia causada por las recientes riadas y desbordes del río Piraí en Santa Cruz han sido descritos por las autoridades como "escenas de película de terror". El viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, confirmó una cifra preliminar de 20 decesos solo en el municipio de El Torno, y un total de 23 personas desaparecidas.

El viceministro alertó que la situación es crítica a nivel nacional, con 42.000 familias afectadas y damnificadas en todo el país desde octubre, mientras que solo en Santa Cruz el número asciende a 12.100 familias.

La violencia del desborde

Troche señaló que en algunos puntos el río Piraí superó los 10 metros de altura, dejando un panorama de devastación total en zonas como El Torno, La Guardia, Espejos, Colpa Bélgica y otras.

El viceministro relató escenas dramáticas que confirman la emergencia:

Infraestructura destruida: Motocicletas enterradas hasta el manubrio, arcos de fútbol y básquet tapados por la tierra, camiones volcados sobre techos e incluso una ambulancia encontrada encima de un árbol.

Ataque a un centro de rehabilitación: Un centro de rehabilitación fue "atacado y devastado" por la riada, donde 148 reclusos tuvieron que ser liberados por un "héroe" para que pudieran escapar y subir a las alturas.

En cuanto a familias damnificadas, El Torno registra 600, y Colpa Bélgica, 1.500.

Trabajo articulado y ayuda internacional

Troche destacó la articulación de esfuerzos bajo el liderazgo del presidente Paz, quien visitó El Torno. El trabajo conjunto incluye al Gobierno central, departamental y local, con la participación de varios ministerios (Defensa, Salud y Economía).

Los operativos diarios se organizan en el COED (Comité de Operaciones de Emergencia Departamental) e incluyen:

Recursos aéreos: Cuatro helicópteros, uno de ellos, un Super Puma recuperado recientemente, que solo hoy rescató a 144 personas .

Recursos acuáticos: Balsas Zodiac que han rescatado a 490 personas .

Apoyo: Participación de las Fuerzas Armadas, Policía, grupos voluntarios de rescate (como SAR y Cross Found) y 18 brigadas médicas instaladas en El Torno.

El Gobierno también confirmó la llegada de ayuda internacional, incluyendo tanques de agua y equipos especializados de la Cruz Roja, y la gestión de donaciones económicas de China y la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

El viceministro hizo hincapié en la urgencia de trabajar en la prevención a mediano y largo plazo, lamentando que en el pasado se revirtieron millones de dólares de programas de prevención por falta de interés.

