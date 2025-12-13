Ataque violento a patrulla en San Carlos: investigan a 'chicheros'

Un violento ataque contra efectivos policiales se registró aproximadamente a las 9:43 de la mañana del viernes 12 de diciembre en el municipio de San Carlos, departamento de Santa Cruz. La agresión, captada por cámaras de seguridad, involucró a un grupo de personas que interceptó a una patrulla policial y agredió con brutalidad a los uniformados.

Según el reporte, un vehículo blanco se detuvo en la plaza principal del municipio, y varios individuos descendieron "sin temor absolutamente a nada". Los atacantes, algunos con barbijos, interceptaron la patrulla y agredieron a los policías con palos y petardos.

Intento de secuestro y rastrillaje

La agresión no solo fue física y material, sino que también incluyó un intento de privación de libertad. Los atacantes intentaron forzar a uno de los uniformados a subir a otro vehículo, lo que aparenta ser un intento de secuestro.

Al momento del ataque, los policías estaban realizando labores de rastrillaje en la zona de Buen Retiro. Posteriormente, tras la agresión, los encapuchados lograron escapar.

Afortunadamente, uno de los efectivos policiales resultó con golpes que no revisten gravedad. La patrulla también sufrió daños, pero ya fue reparada. El uniformado agredido ya se encuentra de vuelta en su unidad en el municipio de Yapacaní.

Identificación de los agresores

El comandante de la provincia Ichilo indicó que las personas que atacaron a los uniformados serían los denominados "chicheros", quienes se dedican a la venta y transporte ilegal de combustible en distintas zonas de la provincia.

La Policía está utilizando las imágenes captadas por las cámaras de seguridad para identificar a los responsables y se encuentra preparando un operativo para capturar a los agresores. La investigación buscará determinar los motivos detrás del ataque y el intento de secuestro.

