Conozca el millonario monto que ganó Always Ready por ser campeón del fútbol boliviano

El club alteño sumó una cifra económica considerable luego de asegurar su cuarto título nacional. La banda roja celebró junto a su hinchada una goleada histórica que confirmó su dominio en la temporada y marcó un nuevo capítulo glorioso para la institución.

Por obtener el campeonato de la División Profesional, Always Ready recibió 3 millones de dólares, además de un millón adicional otorgado por la Conmebol gracias a su clasificación a la Copa Libertadores. En total, el club acumuló 4 millones de dólares, fondos que podrán ser utilizados para reforzar el plantel.

Con 71 puntos y una fecha por disputarse, Always Ready se volvió inalcanzable para Bolívar, que suma 65 unidades. Con la conquista del título, el conjunto millonario aseguró la plaza Bolivia 1 para la próxima Copa Libertadores de América.

