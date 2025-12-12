TEMAS DE HOY:
Deportes

Conozca el millonario monto que ganó Always Ready por ser campeón del fútbol boliviano

Always Ready se coronó campeón del fútbol boliviano este jueves tras imponerse por 6-0 a Guabirá en el estadio Titán de Villa Ingenio. 

Martin Suarez Vargas

12/12/2025 12:03

Club Always Ready de El Alto. Foto: Redes sociales.
El Alto, Bolivia.

El club alteño sumó una cifra económica considerable luego de asegurar su cuarto título nacional. La banda roja celebró junto a su hinchada una goleada histórica que confirmó su dominio en la temporada y marcó un nuevo capítulo glorioso para la institución.

Por obtener el campeonato de la División Profesional, Always Ready recibió 3 millones de dólares, además de un millón adicional otorgado por la Conmebol gracias a su clasificación a la Copa Libertadores. En total, el club acumuló 4 millones de dólares, fondos que podrán ser utilizados para reforzar el plantel.

Con 71 puntos y una fecha por disputarse, Always Ready se volvió inalcanzable para Bolívar, que suma 65 unidades. Con la conquista del título, el conjunto millonario aseguró la plaza Bolivia 1 para la próxima Copa Libertadores de América.

