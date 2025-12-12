El Mundialito Tahuichi 'Copa Finesse 2026' se disputará del 10 al 16 de enero

La Academia Tahuichi lanzó oficialmente el Mundialito Tahuichi Paz y Unidad – Copa Finesse 2026, uno de los torneos internacionales de fútbol infantil más importantes de la región, que se llevará a cabo del 10 al 16 de enero del próximo año.

El anuncio confirmó la participación de 12 equipos, entre ellos Tahuichi, Florida y 10 clubes internacionales.

Durante el acto de lanzamiento, el director de la Academia Tahuichi, Roly Aguilera, destacó la importancia del certamen y el compromiso institucional con el deporte juvenil.

“Este Mundialito es el reflejo de casi tres décadas de esfuerzo y pasión. Cada año buscamos elevar el nivel y brindar a los niños una experiencia única, tanto en lo deportivo como en lo humano”, expresó.

En el evento de presentación —que contó con la presencia de la nueva reina del Mundialito—, los organizadores resaltaron que este campeonato acumula casi 30 años de historia, consolidándose como un espacio de formación, convivencia y competencia de alto nivel.

La lista completa de equipos participantes será revelada en los próximos días.

Uno de los puntos centrales de esta edición es la prevista inauguración en el renovado Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, programada para el 10 de enero.

El equipo anfitrión, Tahuichi, buscará volver a levantar la Copa Finesse 2026, reafirmando su protagonismo en el certamen.

“Estamos muy agradecidos con Finesse y con todas las empresas bolivianas que se han unido para impulsar este proyecto. Su apoyo permite que miles de niños vivan un torneo internacional de primer nivel”, agregó.

