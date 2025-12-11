Always Ready prepara su fiesta de campeón con los Super Sexi Boys

Always Ready vive una semana histórica. Tras asegurar prácticamente el campeonato del fútbol boliviano, el club organizará un gran espectáculo para celebrar junto a sus hinchas en el estadio Titán de Villa Ingenio. El show contará con la participación de jugadores destacados del equipo y grupos musicales de renombre nacional, entre ellos ‘Super Sexi Boys’, Yerba Brava y Explosión Cumbiera.

El conjunto dirigido por Julio César Baldivieso solo necesita un empate ante Guabirá, este jueves, para confirmar el título y dejar a Bolívar sin posibilidades de alcanzarlo. La celebración no solo marcará un hito deportivo, sino que también reunirá a la afición en una jornada de música y fiesta tras una temporada de esfuerzo y logros.

El club paceño invita a sus seguidores a disfrutar del evento y ser parte de un momento que quedará grabado en la historia de Always Ready y del fútbol boliviano.

