TEMAS DE HOY:
hombre desaparecido Juan José Zúñiga menor abusada y embarazada

28ºC Santa Cruz de la Sierra

17ºC La Paz

30ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Always Ready prepara su fiesta de campeón con los Super Sexi Boys

El club paceño se alista para festejar el título del fútbol boliviano con música, figuras del equipo y un espectáculo especial en el estadio Titán de Villa Ingenio. 

Martin Suarez Vargas

11/12/2025 13:55

Foto: Redes sociales.
El Alto.

Escuchar esta nota

Always Ready vive una semana histórica. Tras asegurar prácticamente el campeonato del fútbol boliviano, el club organizará un gran espectáculo para celebrar junto a sus hinchas en el estadio Titán de Villa Ingenio. El show contará con la participación de jugadores destacados del equipo y grupos musicales de renombre nacional, entre ellos ‘Super Sexi Boys’, Yerba Brava y Explosión Cumbiera.

El conjunto dirigido por Julio César Baldivieso solo necesita un empate ante Guabirá, este jueves, para confirmar el título y dejar a Bolívar sin posibilidades de alcanzarlo. La celebración no solo marcará un hito deportivo, sino que también reunirá a la afición en una jornada de música y fiesta tras una temporada de esfuerzo y logros.

El club paceño invita a sus seguidores a disfrutar del evento y ser parte de un momento que quedará grabado en la historia de Always Ready y del fútbol boliviano.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Notivisión

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Notivisión

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD