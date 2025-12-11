Familiares recolectan firmas en apoyo al subteniente procesado por las muertes en Cotapachi

Con el objetivo de reunir apoyo ciudadano para el subteniente Joaquín Castellón, acusado por las muertes ocurridas durante el conflicto de Cotapachi, sus familiares iniciaron la apertura de libros de firmas en diversos puntos céntricos de la ciudad y mercados. La campaña busca respaldar al uniformado para que pueda continuar con su carrera policial y garantizar un proceso justo.

Castellón permanece aprehendido y ha presentado ante los investigadores un extenso relato sobre los hechos. Según su versión, utilizó su arma de fuego en defensa propia ante una “amenaza letal” de más de un centenar de manifestantes durante el operativo de desbloqueo.

El subteniente explicó que, junto a un grupo de policías, fue desplegado en la colina Sur siguiendo órdenes superiores. A las 09:30, acudieron a socorrer a efectivos de la UTOP que estaban siendo acorralados. Durante el repliegue, quedaron rodeados por aproximadamente 30 manifestantes, quienes los agredieron con piedras, petardos, dinamitas y golpes. Castellón asegura que intentó dialogar, pero el grupo creció hasta superar las 100 personas, varias de ellas armadas con explosivos, palos y piedras.

En el operativo, una funcionaria policial que los acompañaba fue golpeada pese a los pedidos de cesar las agresiones. Ante la escalada de violencia, Castellón efectuó disparos disuasivos al piso y posteriormente disparó contra un individuo que representaba una amenaza inmediata, mientras él y otros policías recibían impactos de bala en pierna, pie y rostro, obligándolo a aplicar torniquetes.

El apoyo policial tardó alrededor de media hora en llegar, momento en el cual los efectivos pudieron ser evacuados a un centro médico.

A pesar de la versión del subteniente, el Ministerio Público mantiene la imputación por homicidio, y el caso sigue generando tensión entre autoridades municipales, organizaciones movilizadas y la institución policial.

