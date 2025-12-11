Tragedia en surtidor de Tarija: joven muere al intentar salvar a su compañero del depósito de combustible

Una tragedia conmociona a la ciudad de Tarija. Un trabajador de 25 años de una estación de servicio falleció luego de desvanecerse dentro del depósito de combustible del surtidor, al que habría ingresado para auxiliar a un compañero que momentos antes había perdido el conocimiento.

De acuerdo con el reporte preliminar de Bomberos Voluntarios Caballeros en el Fuego, Carlos Guzmán, todo comenzó cuando una tapa cayó accidentalmente al interior del tanque. Uno de los trabajadores descendió para recuperarla, sin saber que el ambiente estaba saturado por gases de alto octanaje, lo que provocó que se desmayara casi de inmediato.

Al ver la emergencia, su compañero bajó para intentar rescatarlo, pero también fue afectado por los vapores tóxicos y quedó inconsciente. Personal de emergencia llegó rápidamente al lugar y logró retirar a ambos trabajadores, aunque el segundo no logró sobrevivir y murió camino al hospital.

El otro afectado continúa recibiendo atención médica y permanece en evaluación por parte de los especialistas.

La víctima fatal fue identificada como José M., de aproximadamente 25 años. Las autoridades dispusieron el cierre temporal de la estación de servicio mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades y verificar si se cumplieron los protocolos de seguridad.

