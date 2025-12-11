Viceministro revela el uso de dinamita como 'mortero' y denuncia la brutal agresión contra policías en Cotapachi

El viceministro de Régimen Interior y Policía, René Calla, ofreció un informe sobre los hechos violentos en Cotapachi, Cochabamba, donde dos personas fallecieron y varios policías resultaron heridos. Calla defendió la actuación inicial de la Policía, pero denunció una brutal emboscada y la sofisticación de los explosivos utilizados por los agresores.

El Viceministro explicó que la Policía acudió al lugar para dar cumplimiento a una acción popular emitida en 2023 y realizar la apertura del botadero, cuyas vías habían sido bloqueadas con tierra y zanjas. Al retirarse, los efectivos fueron emboscados.

Calla detalló el uso peligroso de explosivos por parte de los agresores: "Se ve en las imágenes no solamente el uso de petardos, también hay el uso de dinamita". Explicó que estos no eran petardos comunes: "Estos son más grandes, inclusive en la parte superior, es hueca ese petardo. Es ahí donde colocan la dinamita y después encienden ese petardo y le sirve como mortero".

El Viceministro mencionó el antecedente de un ciudadano de Chuquisaca que resultó con la mano destrozada por estos explosivos en Cotapachi, y la existencia de conflictos internos entre los mismos comunarios, donde un señor está en terapia intensiva con el hígado "totalmente deshecho" por los golpes.

Policías con perdigones y lesiones cerebrales

Calla confirmó que siete policías resultaron heridos y fueron perseguidos por más de 20 kilómetros. La situación de los uniformados es delicada:

Oficial con perdigones: El policía que se ve en las imágenes usando su arma de fuego es, irónicamente, el herido que tiene 18 perdigones en el cuerpo, uno de los cuales "le ha llegado en la nariz, le ha destrozado parte de la nariz."

Lesión cerebral: Otro subteniente, tras la agresión, está "como atontado, no habla, tiene problemas en el cerebro."

Policía atado y golpeado: Un efectivo internado en el hospital fue "amarrado y lo han golpeado en el suelo," dejando su cara "totalmente hinchada."

Además, los agresores robaron cascos, teléfonos celulares y rifles lanza-gases a los efectivos.

Respecto a la omisión del reglamento policial de ingresar al lugar sin armamento letal, Calla señaló: "Ese es un tema administrativo para una sanción administrativa". Sin embargo, enfatizó que la huida y la reacción del oficial se deben a la brutal agresión de la que fueron víctimas.

El Viceministro concluyó que el Ministerio Público ha abierto dos líneas de investigación por el uso de arma de fuego, los fallecidos y los policías heridos. Además, por el uso arbitrario de vehículos de la Alcaldía y la detención de personas con 20.000 bolivianos y drones, elementos que sugieren una coordinación para la emboscada.

