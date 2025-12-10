“Peces gordos como Arce deben responder”: Quispe exige justicia y devolución del dinero del Fondo Indígena

El exdirector del Fondo Indígena, Rafael Quispe, respaldó la aprehensión del expresidente Luis Arce Catacora y lo señaló como principal responsable del desvío de recursos públicos durante su paso por el directorio de la entidad.

“Uno de los peces gordos es Luis Arce. He denunciado durante 10 años que formaba parte del directorio del Fondo Indígena y que, como miembro, avalaba resoluciones ministeriales que permitían transferencias de recursos estatales a cuentas particulares”, declaró en el programa Que No Me Pierda.

A su juicio, el núcleo del caso está en las transferencias irregulares de dinero del Estado a cuentas privadas.

“Ese es el mayor delito. No podían depositar dineros del Estado a cuentas particulares. Aunque algunos no quieran reconocerlo, la responsabilidad recae en quien manejaba la billetera del país, y ese es Luis Arce Catacora”, subrayó.

Considera que estos hechos deben motivar a la justicia a ir más allá de medidas punitivas individuales.

“Ojalá haya una medida cautelar de detención preventiva, un arraigo, una anotación de bienes, y que no solamente vayan a la cárcel, sino que se recupere el dinero desviado. Ojalá se haga justicia a Bolivia”.

Insistió en que deben sancionarse a los máximos responsables, y que el caso no puede limitarse a figuras de menor rango.

“Ya se detuvo a la señora Lidia Patty, pero también hay que detener a los peces gordos. El principal responsable es Luis Arce Catacora, y él debe responder por los hechos que afectaron al Estado”.

