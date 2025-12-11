¡Alta tensión! Tres equipos se juegan su permanencia en La Gran Batalla

Tres equipos presentan nuevas temáticas rumbo a la final y pelean un lugar en la competencia más grande de la televisión boliviana.
10/12/2025 20:30
Escuchar esta nota
Después de dos galas explosivas dedicadas a los grandes clásicos, La Gran Batalla vuelve esta noche con una dinámica totalmente renovada. La recta final está cada vez más cerca y los competidores deberán dejar el alma en el escenario más grande de la televisión boliviana.
Hoy, tres equipos llegan listos para sorprender con nuevas coreografías y temáticas de alto impacto:
Iribel & la Academia Urban Vibes
Ezequiel & la Academia Bamboleo
Juandy & la Academia Legacy
Los grupos no solo deberán demostrar que tienen lo necesario para avanzar hacia la gran final, sino que también enfrentarán una semana decisiva: esta gala trae doble eliminación, aumentando la tensión y la presión en cada paso.
No te pierdas ni un segundo de la competencia más importante del país. Arrancamos a las 20:45, y puedes seguir contenido exclusivo y todos los detalles en nuestras redes sociales.
Mira la programación en Red Uno Play
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00