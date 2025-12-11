“No es persecución política”: Fiscalía justifica aprehensión de Arce por presuntos hechos de corrupción

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, detalló las razones legales que llevaron a la aprehensión del expresidente Luis Arce Catacora, asegurando que la medida responde a indicios de corrupción y no a una persecución política.

Mariaca explicó que el Ministerio Público determinó la aprehensión debido a la existencia de peligro de fuga y obstaculización del proceso, criterios que fueron valorados dentro de la investigación. Asimismo, señaló que el caso se inició por la vía ordinaria, dado que los supuestos hechos investigados se habrían cometido cuando Arce ejercía como ministro de Economía, y no como presidente del Estado.

“Nótese que son hechos que se realizaron supuestamente cuando esta persona fungía como ministro de Economía, y que también era parte de una directiva conformada en ese entonces. No se está hablando de hechos que hubieran ocurrido cuando fungía como presidente electo del país”, afirmó.

Adelantó que, en la audiencia de medidas cautelares, la comisión de fiscales presentará los indicios relacionados con presuntos actos de corrupción, en los que se habrían manejado “cantidades enormes de dinero”, no solo vinculadas al exmandatario, sino también a otros coimputados.

Sostuvo que el Ministerio Público actúa bajo el principio de objetividad, en cumplimiento del artículo 225 de la Constitución Política del Estado, y remarcó que la denuncia proviene de una institución estatal respaldada por informes policiales.

“No se trata de un hecho de persecución política, sino de una denuncia que hace una institución del Estado por un caso muy delicado”, manifestó.

La autoridad informó que Arce será imputado formalmente, y será un juez quien determine si enfrentará el proceso en libertad o desde un régimen de detención preventiva, mientras las investigaciones continúan.

