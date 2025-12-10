“Por supuesto que es inocente”: Prada llega a la Felcc y exige explicaciones por aprehensión de Arce

La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, se presentó este martes en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz para conocer la situación jurídica del expresidente Luis Arce, aprehendido horas antes en el marco de la investigación por el caso Fondo Indígena.

Sin embargo, Prada no pudo ingresar al edificio. Desde las afueras, expresó su respaldo al exmandatario y aseguró que "es inocente" respecto al proceso que se le sigue.

“Por supuesto que es inocente, yo lo puedo afirmar. En el caso del Fondo Indígena, me acuerdo perfectamente porque yo ya trabajaba en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, creo que como jefa de gabinete en ese momento. La defensa que se hizo, la interpelación que le realizaron y todos los argumentos que se presentaron… me imagino que es por ese caso. La verdad, no sé por qué caso será; simplemente he tomado conocimiento recién”, declaró a los medios de comunicación.

Prada también cuestionó el procedimiento mediante el cual se habría ejecutado la detención de Arce. Calificó la situación como preocupante y pidió transparencia en las acciones de las autoridades.

“Lamentablemente, no sé cuál es el criterio bajo el cual se están realizando este tipo de hechos, que son lamentables. No quiero anticipar un criterio porque primero quiero ver si puedo hablar con él para saber qué es lo que ha sucedido. Obviamente, tiene derecho a la defensa, como cualquier ciudadano. Además, él es expresidente del Estado, le correspondería un juicio de responsabilidades”, afirmó.

