"Perdí todo": Incendio consume una casa y deja dos personas heridas en Santa Cruz

Un incendio estructural registrado en una vivienda del barrio Tierras Nuevas, en Santa Cruz, dejó como resultado importantes daños materiales y dos personas heridas.

De acuerdo con el bombero municipal Rafael Abasto, el fuego avanzó con rapidez, por lo que el equipo de emergencia debió emplear 8.000 litros de agua para lograr la extinción y post-liquidación del incendio.

“Se reportó un incendio estructural, con daño económico y material, y una persona herida. También realizamos la atención prehospitalaria y ahora nos encontramos en la etapa de enfriamiento para dejar la escena segura”, explicó.

Entre los heridos se encuentra la propietaria de la vivienda, quien sufrió quemaduras de primer grado, y un vecino que, en su intento por colaborar lanzando agua desde su techo, cayó y resultó lesionado.

“Perdí todo… solo pido ayuda”

La afectada narró que el incendio se originó en su habitación:“Yo estaba cocinando cuando escuché una explosión fuerte. Pensé que era un encendedor, pero cuando entré ya vi mi cuarto encendido. Se encendió rapidito y ahí me quemé”, relató aún conmocionada.

La mujer logró evacuar a sus nietos a tiempo, pero perdió sus documentos, sus pertenencias y la totalidad del dinero de su jubilación, que había retirado el día anterior.

“Todo se ha quemado, estoy sin ningún peso en el bolsillo. Pido colaboración, lo que puedan ayudarme… necesito cama, todo”, expresó entre lágrimas.

Mira la programación en Red Uno Play