Filas kilométricas por el B-SISA saturan puntos de registro en Santa Cruz

Los puntos habilitados en Santa Cruz quedaron desbordados por la alta demanda. Propietarios de vehículos denuncian largas filas y horas de espera para obtener el B-SISA.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

10/12/2025 15:57

Santa Cruz: Largas filas para obtener el B-Sisa. FOTO: RED UNO
Santa Cruz, Bolivia

En Santa Cruz se registran extensas filas en los puntos habilitados para obtener el B-SISA. En la zona del cuarto anillo, entre la avenida Busch y la radial 23, propietarios de vehículos y motocicletas llegaron desde muy temprano para completar el trámite, pero aun así les tocó esperar por horas.

Para acceder al B-SISA, los usuarios deben presentar una fotocopia del RUAT, realizar un depósito de Bs 60 y mostrar la licencia de conducir de la persona que operará el motorizado. Además, el vehículo debe estar presente físicamente en el punto de registro.

Los propietarios aseguran que, pese a madrugar, las filas avanzan lentamente debido a la gran cantidad de personas que buscan cumplir con el requisito. La escena —filas interminables y poco personal para atender la demanda— se repite en varios puntos de la ciudad y evidencia la capacidad limitada del sistema frente al incremento de usuarios..

 

