¿Qué es el caso Fondo Indígena y por qué se involucra a Arce?

Tras la confirmación de la aprehensión del expresidente Luis Alberto Arce Catacora en La Paz, la opinión pública se centra en entender los motivos de su implicación en el complejo y millonario escándalo del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), uno de los casos de corrupción más grandes en la historia reciente de Bolivia.

El Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) es una entidad estatal creada durante la gestión de Evo Morales para financiar proyectos productivos y de desarrollo en beneficio de comunidades indígenas y campesinas. Los recursos provenían principalmente del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

El escándalo de corrupción

El escándalo se destapó hace aproximadamente 10 años. La denuncia central es que hubo un presunto daño económico millonario al Estado debido a:

Proyectos inconclusos o inexistentes: Gran parte de los recursos desembolsados no se tradujeron en obras o proyectos ejecutados correctamente.

Malversación de fondos: Se investigó la participación de dirigentes sociales y exautoridades gubernamentales en el desvío o uso indebido de estos recursos.

La implicación de Luis Arce

La investigación actual se enfoca en el periodo en que Luis Arce Catacora se desempeñó como Ministro de Economía y Finanzas Públicas (durante la presidencia de Evo Morales). En esa época, Arce era también miembro del Directorio del Fondo Indígena.

Los denunciantes y las indagaciones señalan dos puntos clave en su contra:

Autorización de transferencias a cuentas personales: La principal acusación es que Arce, mediante resolución ministerial, habría autorizado la transferencia de recursos públicos a cuentas bancarias particulares de dirigentes y beneficiarios, en lugar de cuentas institucionales.

Declaración de beneficiarios: Recientemente, la exdiputada Lidia Patty (también aprehendida en el marco de este caso) admitió haber recibido dinero estatal en cuentas privadas y afirmó que dicha modalidad fue una "instrucción" del entonces ministro Arce para la ejecución de proyectos del FDI.

Los delitos imputados

El mandamiento de aprehensión emitido por la Fiscalía lo instruye por la presunta comisión de los delitos de:

Incumplimiento de deberes (Art. 154 del Código Penal).

Conducta antieconómica (Art. 224 del Código Penal).

Los fiscales buscan asegurar su sometimiento a las investigaciones y a un eventual juicio oral.

"Es inocente"

La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, defendió al expresidente, asegurando que "es inocente". Prada argumentó que el tema de las transferencias público-privadas no es irregular y se autoriza en distintos casos, una explicación que el exmandatario ya habría dado en su momento cuando fue interpelado por el caso mientras era ministro.

Arce, que por ley se encuentra obligado a permanecer en el país tres meses después de concluir su mandato, debe ser presentado ante el Juez de Instrucción Cautelar en lo Penal para que se defina su situación legal.

