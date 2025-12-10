TEMAS DE HOY:
Policial

Segundo atraco en surtidor: delincuentes intimidaron a trabajadores, robaron dinero y huyeron

Se trata del segundo atraco en menos de 48 horas. Los delincuentes intimidaron a un trabajador con un arma de fuego, sustrajeron el dinero de una de las bombas y posteriormente se dieron a la fuga.

Red Uno de Bolivia

10/12/2025 7:39

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Un atraco a mano armada se registró la noche de este martes en un surtidor ubicado entre el Segundo y Tercer Anillo de la avenida Cristo Redentor, en la ciudad de Santa Cruz. El hecho generó alarma entre la población, puesto que ocurre apenas un día después de un incidente similar reportado también en la capital cruceña.

Por el momento, se desconoce el monto exacto que los antisociales lograron llevarse. Según el relato de uno de los empleados, los sujetos llegaron a pie y, portando un arma de fuego, amenazaron a un trabajador para obligarlo a entregar el dinero.

“Atacaron a uno de mis colegas, él estaba con miedo, no sabemos cuánto se llevaron”, declaró uno de los funcionarios del surtidor.

Tras cometer el robo, los delincuentes escaparon rápidamente del lugar. Efectivos policiales y personal de la Fiscalía se desplazaron al surtidor para iniciar las investigaciones y revisar las cámaras de seguridad, con el fin de identificar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado un informe oficial sobre el hecho; se espera que en las próximas horas se emita un reporte detallado.

 

