Postulantes al TSE inhabilitados podrán impugnar desde este jueves

De una lista de 440 postulantes a vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), 92 fueron inhabilitados en la fase de verificación de requisitos generales y específicos dentro del proceso de selección y designación a cargo de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La publicación de los 348 nombres habilitados y de los 92 inhabilitados se dará a conocer este miércoles y el jueves comenzará el periodo de impugnaciones de quienes consideren que fue injustificada la evaluación que hizo la comisión.

Kathia Saucedo, secretaria técnica de la comisión mixta de Constitución, detalló que “anoche revisamos en tiempo récord 440 postulaciones y logramos tener una lista de habilitados e inhabilitados para continuar con el proceso”. De este total, 348 postulantes fueron habilitados y 92 quedaron fuera por no cumplir con los requisitos establecidos.

Sobre los motivos de inhabilitación, Saucedo explicó que fueron un "sinfín de detalles. Por ejemplo, personas que no adjuntaron la información digitalizada requerida, varones que no presentaron el original de su libreta de servicio militar o postulantes que no contaban con la formación académica suficiente”.

La secretaria indicó que este jueves se abre un periodo de impugnaciones para quienes consideren que la decisión de la comisión fue incorrecta.

“Las personas que se consideren perjudicadas podrán impugnar la decisión de la comisión mixta de inhabilitados. Tenemos también un día, es decir, el día siguiente, para poder resolver todas estas impugnaciones”.

Tras esta etapa, se dará inicio a la revisión de méritos, donde los candidatos serán evaluados con puntaje en tres elementos: formación académica, experiencia profesional y probidad.

Según Saucedo, “se abre nuevamente una posibilidad de impugnación, se resuelve y ahí termina el proceso. Con eso se emite una lista final, que se va a la Asamblea Legislativa para votación”.

