Política

Postulaciones al TSE: 348 habilitados, 92 inhabilitados y este miércoles se publican las listas

Con esta etapa concluida, la siguiente fase del proceso será la publicación oficial de la lista de postulantes habilitados, prevista para este miércoles 10, conforme al calendario aprobado por la Comisión.

Hans Franco

09/12/2025 19:19

La Paz

La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional informó este martes que concluyó la revisión de los 440 postulantes al cargo de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), como parte del proceso de preselección rumbo a las elecciones subnacionales.

Tras el análisis de los requisitos generales y específicos establecidos en la convocatoria, la Comisión determinó habilitar a 348 postulantes e inhabilitar a 92, estos últimos por no cumplir con la documentación o condiciones exigidas.

Con esta etapa concluida, la siguiente fase del proceso será la publicación oficial de la lista de postulantes habilitados, prevista para este miércoles 10 de diciembre, conforme al calendario aprobado por la Comisión.

 

 

