Conozca el cronograma de actividades de la comisión para la elección de vocales al TSE

Tras la publicación de la convocatoria el 4 de diciembre, el proceso continuó con la recepción de postulaciones del 5 al 8 de diciembre, Actualmente, se encuentra en curso la verificación del cumplimiento de requisitos generales y específicos. 

Hans Franco

09/12/2025 12:01

La Paz

La Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa, avanza estrictamente en el cronograma de actividades para el proceso de selección, elección y designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).  

Tras la publicación de la convocatoria el 4 de diciembre, el proceso continuó con la recepción de postulaciones del 5 al 8 de diciembre, etapa que concluyó exitosamente. Actualmente, se encuentra en curso la verificación del cumplimiento de requisitos generales y específicos, correspondiente al 9 de diciembre.

Cronograma de actividades:

  • Publicación de la lista de habilitados e inhabilitados: 1 día hábil después de la verificación.
  • Presentación de solicitudes de complementación y/o enmienda: 1 día hábil posterior.
  • Resolución de las solicitudes: dentro del siguiente día hábil.
  • Publicación de listas de habilitados e inhabilitados finales: luego de la resolución.
  • Evaluación de méritos, entrevistas y revisión de conocimientos: 1 día hábil.
  • Presentación de recursos de revisión: 1 día hábil posterior.
  • Resolución de recursos de revisión: dentro del día hábil siguiente.
  • Remisión de la nómina de postulantes al Pleno de la Asamblea Legislativa: 1 día hábil después.
  • Designación de vocales titulares y suplentes del TSE: etapa final del proceso.

Todo el proceso debe concluir el viernes 19 de diciembre, con la posesión de los nuevos vocales electorales. 

Mire el cronograma de actividades de la Comisión: 

 

