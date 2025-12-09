Conozca el cronograma de actividades de la comisión para la elección de vocales al TSE

Tras la publicación de la convocatoria el 4 de diciembre, el proceso continuó con la recepción de postulaciones del 5 al 8 de diciembre, Actualmente, se encuentra en curso la verificación del cumplimiento de requisitos generales y específicos.
09/12/2025 12:01
La Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa, avanza estrictamente en el cronograma de actividades para el proceso de selección, elección y designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Tras la publicación de la convocatoria el 4 de diciembre, el proceso continuó con la recepción de postulaciones del 5 al 8 de diciembre, etapa que concluyó exitosamente. Actualmente, se encuentra en curso la verificación del cumplimiento de requisitos generales y específicos, correspondiente al 9 de diciembre.
Cronograma de actividades:
Todo el proceso debe concluir el viernes 19 de diciembre, con la posesión de los nuevos vocales electorales.
Mire el cronograma de actividades de la Comisión:
