Conozca el cronograma de actividades de la comisión para la elección de vocales al TSE

La Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa, avanza estrictamente en el cronograma de actividades para el proceso de selección, elección y designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Tras la publicación de la convocatoria el 4 de diciembre, el proceso continuó con la recepción de postulaciones del 5 al 8 de diciembre, etapa que concluyó exitosamente. Actualmente, se encuentra en curso la verificación del cumplimiento de requisitos generales y específicos, correspondiente al 9 de diciembre.

Cronograma de actividades:

Publicación de la lista de habilitados e inhabilitados: 1 día hábil después de la verificación.

Presentación de solicitudes de complementación y/o enmienda: 1 día hábil posterior.

Resolución de las solicitudes: dentro del siguiente día hábil.

Publicación de listas de habilitados e inhabilitados finales: luego de la resolución.

Evaluación de méritos, entrevistas y revisión de conocimientos: 1 día hábil.

Presentación de recursos de revisión: 1 día hábil posterior.

Resolución de recursos de revisión: dentro del día hábil siguiente.

Remisión de la nómina de postulantes al Pleno de la Asamblea Legislativa: 1 día hábil después.

Designación de vocales titulares y suplentes del TSE: etapa final del proceso.

Todo el proceso debe concluir el viernes 19 de diciembre, con la posesión de los nuevos vocales electorales.

Mire el cronograma de actividades de la Comisión:

