“No es competencia de la gobernación”: Espejo y su polémica respuesta sobre violencia de género

Durante la ronda de preguntas del Gran Debate de candidatos a la Gobernación del departamento de La Paz, Yosmar Espejo se refirió a varios temas sensibles, incluyendo violencia de género, minería y protección de recursos naturales.

Sobre violencia de género hacia los varones

Consultado acerca de las denuncias presuntamente falsas de violencia de género contra hombres, Espejo aclaró que la gobernación no tiene competencia directa sobre leyes en esta materia, haciendo referencia a la Ley 348 de Lucha Contra la Violencia hacia las Mujeres, aprobada por el parlamento nacional.

“Es un tema bien complejo, la 348 se aprobó y para hablar sobre el tema, pues no tenemos potestad como gobernación, pero todo hombre acusado debe ver el tema social, pero ese no es un tema de la gobernación”, afirmó.

Su respuesta generó sorpresa, ya que muchos esperaban un pronunciamiento más directo sobre la protección de derechos de los varones en el contexto de violencia doméstica.

Medio ambiente y minería

Sobre políticas de cuidado del medio ambiente, especialmente en el norte paceño, región de la que proviene, Espejo enfatizó la importancia de proteger los recursos hídricos y prevenir la contaminación.

“Fortalecer el monitoreo de ríos amazónicos, reforestar las cuencas, tiene mucho que ver con la minería ilegal. Hay que proteger nuestros ríos, plantear políticas de prevención y protección de recursos naturales”, señaló.

Acerca de la minería, destacó el potencial económico pero reconoció los riesgos de la actividad ilegal:

“El mayor potencial que tenemos es en la minería, pero es un mal la minería ilegal, la minería te da regalías pero también te contamina, y hay que hacer política y hablar con los mineros y ver políticas de prevención para una minería responsable”, indicó.

Producción y caminos

Finalmente, Espejo se refirió a la productividad regional y la necesidad de mejorar la infraestructura vial para garantizar la salida de productos al mercado local y nacional, asegurando que los caminos son clave para el desarrollo económico del departamento.

