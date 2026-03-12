TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Aduana Nacional Elías Tejerina Frías

24ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Guido Nayar apuesta por la autonomía financiera y un tren metropolitano para Santa Cruz

El aspirante a la Gobernación vinculó la recuperación económica con una descentralización de recursos efectiva.

Ximena Rodriguez

11/03/2026 23:59

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Guido Nayar, candidato por Primero Santa Cruz (PSC), reafirmó su compromiso histórico con la región, destacando que el pacto fiscal representa una lucha de diez años para el pueblo cruceño. "Tenemos que avanzar primero con la autonomía financiera, que es la que yo planteo, esa autonomía con recursos", sentenció al advertir que la Gobernación se encuentra actualmente en quiebra.

En materia de infraestructura, el candidato defendió su proyecto de transporte masivo presentado en diciembre tras consultas con embajadas y especialistas.

"Queremos apoyar a nuestra gente con ese tipo de transporte", aseguró Nayar al integrar el tren metropolitano como un pilar central de su plan de gestión.

Respecto al desarrollo caminero, el aspirante se mostró a favor de implementar concesiones en rutas estratégicas hacia Montero, Pailas y El Torno. Para ello, propuso utilizar el peaje y el pasaje como instrumentos de pago que permitan expandir el potencial productivo de la región a 20 millones de hectáreas.

Nayar recordó su participación en las batallas legislativas por la descentralización desde 1993, validando su trayectoria en el proceso autonómico nacional.

Según el candidato, esta lucha busca el beneficio colectivo, calificando este espíritu de unidad como "lo hermoso de Santa Cruz".

El debate, organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), se estructuró sobre pilares como economía e infraestructura para que la ciudadanía evalúe las propuestas de cara al 22 de marzo. En Santa Cruz, el despliegue logístico permitió una extensión de tres horas para profundizar en los planes de gobierno de los candidatos subnacionales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD