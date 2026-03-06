Esto es lo que se sabe sobre la transmisión de debates rumbo a las elecciones subnacionales

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz se encuentra en una fase de espera estratégica para recibir la metodología oficial que regirá los encuentros democráticos. Se busca garantizar un espacio donde la exposición de propuestas sea el eje central de la jornada.

Manfredo Bravo, vocal del TED Santa Cruz, confirmó que el cronograma ya tiene fechas para este mes.

"Se realizará el miércoles 11 de marzo para candidatos a gobernadores y el domingo 15 de marzo para candidatos a alcaldes", detalló la autoridad electoral.

Dada la alta participación de fuerzas políticas, la organización contempla una estructura segmentada para optimizar el tiempo al aire. "Por la cantidad de candidatos que tenemos, lo más probable es que se divida en dos bloques estos debates, para que haya mayor tiempo y que puedan exponer sus propuestas", explicó Bravo.

Respecto a la logística de difusión, el ente electoral se encuentra en conversaciones avanzadas con aliados estratégicos del sector comunicación. El vocal indicó que se está hablando con dos medios para que transmitan el debate en cada departamento, asegurando una cobertura de amplio alcance.

Finalmente, las jornadas se perfilan como eventos de larga duración que capturarán la atención ciudadana durante el horario estelar. "Será en la noche en ambos días; se está planificando iniciar a las 19:00 y se concluiría alrededor de la medianoche", concluyó Manfredo Bravo.

Mira la programación en Red Uno Play