Una escena inesperada en medio de una fiesta de cumpleaños se volvió viral en redes sociales. Una decoradora de globos decidió desmontar y destruir su propio montaje frente a los invitados, luego de denunciar que no había recibido el pago por el servicio contratado.

El momento fue grabado por algunos asistentes y difundido en internet, donde rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios.

El momento que se volvió viral

En el video se observa a la trabajadora pinchando los globos y desmontando la estructura decorativa mientras se desarrollaba la celebración.

En medio del ruido de los globos explotando, el animador del evento continúa con su espectáculo, aparentemente sin detener la actividad, lo que hizo aún más llamativa la escena para quienes presenciaban el momento.

Según se escucha en la grabación, la mujer reclamaba que no había recibido el dinero acordado por su trabajo, por lo que decidió retirar la decoración.

Debate en redes sociales

El video generó un intenso debate entre los usuarios.

Algunas personas respaldaron la reacción de la decoradora, señalando que nadie debería trabajar sin recibir el pago correspondiente y que los trabajadores independientes suelen enfrentar este tipo de situaciones.

Otros, en cambio, cuestionaron la forma en que se produjo la protesta, al considerar que el momento y el lugar no eran adecuados, ya que el incidente ocurrió frente a invitados y en medio de una celebración.

Riesgos para trabajadores independientes

Más allá de la polémica, el caso volvió a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan quienes trabajan por cuenta propia, especialmente en servicios para eventos.

Especialistas y usuarios recomendaron establecer contratos previos, solicitar anticipos o dejar acuerdos por escrito, como una forma de evitar conflictos o incumplimientos en los pagos.

