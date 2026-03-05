¡Impactante video! Padre e hijo sobrevivieron tras ser arrollados por un bus y quedar bajo las llantas

Un dramático hecho quedó registrado en cámaras de seguridad que captaron 32 segundos cruciales en los que un padre y uno de sus hijos terminaron debajo de un autobús tras cruzar por delante del vehículo en Brasi.

En las imágenes se observa al hombre caminando mientras sostiene la mano de sus hijos. Con aparente normalidad, avanza algunos pasos frente al bus, sin percatarse según se aprecia en el material audiovisual de que el vehículo también comienza a avanzar.

En el segundo cuatro del video, el autobús impacta contra el padre y el menor que lo acompañaba, aparentemente el más pequeño. Ambos caen al pavimento y quedan debajo del vehículo. La escena se torna especialmente angustiante cuando el bus continúa su marcha y la llanta delantera pasa sobre la pierna izquierda del hombre.

Tras ser alertado, el conductor detiene el vehículo. En ese momento, el otro hijo del hombre aparece en escena, se acerca y se agacha para observar a su padre y a su hermanito. El menor hace señas al conductor para que no avance mientras el padre realiza un esfuerzo visible por salir de debajo del autobús. Instantes después, el niño logra arrastrarse fuera del vehículo.

Transeúntes y conductores que presenciaron la escena acudieron rápidamente para auxiliar a la familia, detener el tráfico y ponerlos a resguardo.

A continuación, el video:

