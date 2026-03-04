Luego de más de 14 meses de detención arbitraria, el gendarme argentino Nahuel Gallo ofreció su primer testimonio público tras regresar a su país. Con una visible delgadez y la voz entrecortada, el oficial de 33 años describió su paso por la cárcel de máxima seguridad El Rodeo I como una experiencia marcada por el aislamiento extremo y la "tortura psicológica", asegurando que todavía no se siente preparado para relatar las "atrocidades" físicas que presenció o sufrió durante su cautiverio.

Gallo fue detenido en diciembre de 2024 tras cruzar la frontera desde Colombia para visitar a su esposa e hijo en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro lo acusó de participar en presuntos planes terroristas, una narrativa común utilizada contra extranjeros en el país caribeño. Durante su comparecencia en Buenos Aires, el gendarme enfatizó que tanto él como otros detenidos internacionales —provenientes de al menos 35 nacionalidades— fueron tratados como "fichas de cambio" en el tablero de la diplomacia internacional. "Éramos extranjeros secuestrados", sentenció con firmeza.

Uno de los momentos más emotivos de su declaración fue el llamado a no olvidar a quienes aún permanecen en las celdas venezolanas. Según Gallo, al menos 24 extranjeros continúan en El Rodeo I bajo condiciones inhumanas, sin acceso a llamadas telefónicas ni visitas familiares. "Hasta que no liberen a esos 24 extranjeros, yo no estoy libre", expresó el militar, quien además agradeció las gestiones del Gobierno de Javier Milei para lograr su retorno tras meses de máxima tensión diplomática entre ambos países.

La liberación de Gallo se produce en un contexto de ruptura total de relaciones entre Argentina y Venezuela, luego de que el gobierno argentino desconociera los resultados de las últimas elecciones presidenciales venezolanas por considerarlas fraudulentas. Mientras Gallo comienza su proceso de recuperación médica y psicológica, la justicia argentina ya lo ha citado para declarar como testigo en la causa por crímenes de lesa humanidad que se sigue contra la administración de Maduro bajo el principio de jurisdicción universal.

Con información de Clarín, El País y La Nación.

