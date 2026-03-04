Imágenes sensibles: Perro ataca a niña de 7 años y recibe 68 puntadas en la cabeza

Una niña de siete años fue sometida a una operación de urgencia tras sufrir graves lesiones provocadas por el ataque de un perro en la localidad de Frontera, en el estado de Coahuila, México.

El incidente ocurrió minutos antes de las 18:30, lo que obligó a su traslado inmediato a un centro médico para evitar complicaciones mayores. La intervención quirúrgica se extendió durante aproximadamente seis horas, tiempo en el que los especialistas realizaron la sutura de 68 puntos en la zona craneal debido a las severas lesiones.

La menor permanece internada en el Hospital Amparo Pape, donde recibe cuidados postoperatorios en el área de pediatría.

Estado de salud

Tras momentos de angustia para la familia, el reporte médico más reciente señala que la niña se encuentra estable y fuera de peligro inminente. Sin embargo, continúa bajo estricta vigilancia para monitorear su evolución y prevenir posibles complicaciones.

El personal de salud destacó que la atención oportuna fue clave para lograr un pronóstico favorable. Además del tratamiento físico, los equipos médicos garantizaron acompañamiento integral para apoyar su recuperación emocional.

Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias del ataque, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Mira la programación en Red Uno Play