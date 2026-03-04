Trump confirma salida de más de 9.000 estadounidenses de Oriente Medio

Más de 9.000 estadounidenses han abandonado Oriente Medio por la guerra contra Irán lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel, informó el presidente de EE.UU., Donald Trump.

En un mensaje en su red Truth Social, el republicano pidió a los estadounidenses en la región que deseen regresar a su país que se registren en la página web del Departamento de Estado para proporcionarles «opciones de viaje».

Según el republicano, el Gobierno estadounidense está fletando vuelos y reservando opciones comerciales para apoyar a sus conciudadanos.

La situación de Irán tras el mensaje de Trump

El mensaje de Trump llega en medio de las críticas de la oposición demócrata contra su Gobierno por la falta de planificación para la evacuación de los estadounidenses antes del lanzamiento el sábado de la llamada operación Furia Épica.

La región, que alberga aeropuertos clave como el de Doha o el de Dubái, enfrenta cierres y restricciones en su espacio aéreo tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, en los que murió el ayatolá Alí Jameneí, así como los bombardeos iraníes de represalia.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó este martes que entre 1.500 y 1.600 estadounidenses solicitaron ayuda para ser evacuados, asegurando que «tomará un poco de tiempo» prestar asistencia debido a los cierres de espacios aéreos anunciados por países de la región.

Estados Unidos pidió el lunes a sus ciudadanos que abandonen una quincena de países de Oriente Medio, como Israel, Jordania o Egipto.

Además, Estados Unidos cerró las embajadas en Kuwait y Arabia Saudí por los ataques iraníes.

EE.UU. revela la identidad de cuatro de los soldados muertos

El Ejército de Estados Unidos reveló este martes los nombres de los cuatro reservistas que perdieron la vida el pasado domingo en Kuwait tras la explosión de un dron iraní, en uno de los incidentes más recientes del conflicto en Medio Oriente.

Entre los fallecidos se encuentran el capitán Cody Khork, de 35 años, originario de Florida; el sargento Noah Tietjens, de 42 años y originario de Nebraska, la sargento Nicole Amor, de 39 años y de Minesota; y el sargento Declan Coady, de 20 años, de Iowa, según la información compartida por el Ejército estadounidense.

Los cuatro soldados estaban asignados al Comando de Sostenimiento, unidad encargada de apoyo logístico.

El Ejército destacó que publicando sus nombres busca reconocer su servicio y rendir homenaje a los miembros caídos de las fuerzas armadas.

Kuwait alerta de dos soldados muertos en ataques iraníes

El Gobierno de Kuwait alertó este miércoles sobre la muerte de dos integrantes de sus Fuerzas Armadas, así como de «docenas de heridos», debido a ataques perpetrados por Irán desde el sábado pasado, aunque no especificó cuándo se produjeron las muertes.

«Estos ataques han sido dirigidos indiscriminadamente a áreas civiles, en una flagrante violación a la soberanía del país y el espacio aéreo», indicó el Ministerio de Exteriores de Kuwait en una nota de prensa difundida en redes.

En el texto, Kuwait explica que le hizo llegar esta información a través de una carta al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, así como a la presidencia del Consejo de Seguridad del organismo.

El país alertó además de que «es inherente su derecho a la propia defensa bajo el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas» y que «puede tomar las medidas que le resulten apropiadas para proteger su territorio, su espacio aéreo y su pueblo».

