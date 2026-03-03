Usuarios y anunciantes alertan caída de Facebook esta tarde

La tarde de este 3 de marzo, Facebook sufrió una interrupción global que ha dejado a millones de usuarios fuera de combate desde las 5:00 p.m. (hora boliviana). Los reportes indican que la falla impide tanto el acceso a cuentas personales como la gestión de páginas de negocio en toda la plataforma.

Meta ha calificado el incidente como una incidencia de ‘alta disrupción’, afectando gravemente la creación y visualización de campañas en el Ads Manager. De acuerdo con el reporte oficial de Meta Status, "algunos anunciantes experimentan dificultades para crear o editar campañas dentro del Administrador de Anuncios".

La crisis no se limita al ámbito publicitario, ya que administradores de páginas denuncian la imposibilidad de usar el Meta Business Suite o herramientas de terceros. El portal Downdetector ha confirmado un repunte masivo de errores al cargar el feed y realizar publicaciones desde la versión de escritorio.

Facebook presentó errores que algunos usuarios reportaron en horas de la tarde de hoy.

Esta caída impacta directamente en los presupuestos digitales, dado que muchas campañas no se están mostrando correctamente al público objetivo. "Sus equipos de ingeniería ya trabajan para solucionar la incidencia lo antes posible", señaló la compañía ante la incertidumbre de las empresas afectadas.

Hasta el cierre de esta nota, Meta no ha detallado las causas técnicas del colapso ni ha ofrecido un tiempo estimado para el restablecimiento del servicio. La falta de acceso total a las métricas de rendimiento mantiene en vilo a los estrategas digitales a nivel mundial.

