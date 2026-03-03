La justicia argentina logró cerrar el cerco sobre uno de los criminales más buscados de las últimas semanas. Orlando Serapio, acusado de asesinar a su exesposa Natalia Cruz, fue capturado este fin de semana en una zona remota de la precordillera de Salta. Sin embargo, el arresto no borra el estigma de una tragedia que parece ensañarse con una misma familia: es el segundo feminicidio que sufren las hermanas Cruz en menos de una década.

El pedido de justicia por Natalia se multiplicó en las redes sociales. (Foto: Facebook).

El escondite en la precordillera

Tras cometer el crimen el pasado 17 de febrero en la localidad de Campo Quijano, Serapio inició una huida desesperada. Durante 11 días, el hombre logró evadir a más de 60 efectivos policiales, drones térmicos y perros de rastreo, ocultándose en las profundidades de la Quebrada del Toro, según informa el portal TN.

Finalmente, fue localizado en una cueva conocida por los lugareños como la “Casa del Diablo”. Al momento de su detención, el feminicida presentaba un cuadro de deshidratación y deterioro físico, aunque las autoridades hallaron en el lugar una conservadora con alimentos y agua, lo que sugiere que recibió asistencia de terceros durante su tiempo como prófugo.

Después de 10 días, Orlando Serapio fue detenido por el femicidio de Natalia Cruz. (Foto: MPFS/ Facebook InfoTucuman).

Una herida que nunca cerró

Para la familia Cruz, este horror es un déjà vu insoportable. En diciembre de 2017, la hermana menor de Natalia, Amira (17 años), fue asesinada a golpes por su novio en un baño público. Aquel caso se cerró como un feminicidio seguido de suicidio, ya que el agresor se quitó la vida en el lugar.

Nueve años después, la violencia machista volvió a golpear la puerta de la madre de las víctimas, Irene Martínez, quien fue testigo de la cínica confesión de Serapio antes de que este huyera hacia el monte.

Irene Martínez, la mujer que perdió dos hijas en menos de nueve años por la violencia de género. (Foto: gentileza El Tribuno).

"Desde que mataron a Amira nunca volvimos a ser los mismos. Y volver a pasar por esto...", declaró Azucena Colque, hermana de ambas víctimas, quien viajó desde Buenos Aires para exigir justicia. Según la familia, Natalia había logrado separarse en noviembre y comenzaba una nueva vida, algo que Serapio —quien ya tenía una orden de restricción geográfica— no aceptó.

Actualmente, Serapio se encuentra bajo custodia e imputado por homicidio calificado por el vínculo y violencia de género (femicidio), además de desobediencia judicial. De ser hallado culpable, enfrenta la pena de prisión perpetua, la máxima sanción prevista en el código penal argentino.

"Que duerma en las piedras como un asesino", reclamó Irene Martínez, la madre de ambas víctimas, quien ahora pide la pena de prisión perpetua para el hombre que terminó de destruir a su familia.

Mira la programación en Red Uno Play