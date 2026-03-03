Aprehenden a sujeto por violación a una menor: la contactaba por redes sociales

Un trabajo de inteligencia desarrollado por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Zona Fronteriza, permitió la aprehensión de un sujeto de 23 años acusado por el delito de violación agravada contra una menor de edad en el municipio de Puerto Quijarro.

De acuerdo con el informe policial, el individuo habría contactado a la víctima a través de redes sociales, donde presuntamente la manipuló para concretar encuentros en los que se registraron los hechos de agresión sexual en al menos dos oportunidades. Las investigaciones señalan que el acusado habría aprovechado la vulnerabilidad de la menor para cometer el delito.

La intervención oportuna de los efectivos policiales permitió activar un operativo que culminó con la aprehensión del sospechoso, quien actualmente se encuentra en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

Según datos preliminares de la investigación, el sujeto presuntamente tenía la intención de trasladar a la menor hacia la ciudad fronteriza de Corumbá, en Brasil, con el objetivo de continuar cometiendo actos de violencia en su contra.

El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, instancia que definirá la situación jurídica del acusado en las próximas horas.

