Aprehenden a acusado de asesinato ocurrido en Montero

Un trabajo de inteligencia ejecutado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) permitió la aprehensión de un hombre acusado de participar en un hecho de asesinato ocurrido el pasado 12 de septiembre en el barrio San Antonio, zona norte del municipio de Montero.

Tras su captura, el sindicado fue puesto ante un juez cautelar, quien determinó la detención preventiva sin plazo mientras avanzan las investigaciones por el delito cometido en 2025.

La víctima, un hombre de 37 años, fue reducida y amarrada. De acuerdo con los primeros informes, posteriormente fue golpeada hasta perder la vida. El Ministerio Público presentó como elementos probatorios un alambre presuntamente utilizado para atar las manos del afectado e impedir que se defendiera.

Asimismo, imágenes de cámaras de vigilancia registraron el momento del hecho, mientras que testigos identificaron al ahora aprehendido como el presunto autor intelectual y material de la agresión que terminó con la muerte del hombre.

Las autoridades confirmaron que continúan las labores de búsqueda para dar con una segunda persona implicada en el crimen, quien habría colaborado en la sujeción de la víctima.

Se aguarda que el fiscal asignado al caso brinde mayores detalles sobre los fundamentos expuestos en la audiencia cautelar que concluyó con la determinación de detención preventiva en el municipio de Montero.

