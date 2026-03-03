TEMAS DE HOY:
Candidatos cruceños fijan postura tras inicio de la fase técnica del plan 50/50

Aspiran a la Gobernación y a la Alcaldía de Santa Cruz y expresaron sus posiciones sobre la redistribución tributaria que impulsa el Gobierno.

Miguel Ángel Roca Villamontes

03/03/2026 16:04

La nueva redistribución de recursos es tratada por candidatos. Foto ABI

Después de que el Gobierno confirmara el inicio de la primera fase técnica del plan 50/50, una propuesta de redistribución tributaria orientada a fortalecer las autonomías con responsabilidad fiscal, candidatos a la Gobernación de Santa Cruz y a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra fijaron postura.

El candidato a la Gobernación por Demócratas, Branko Marinkovic, señaló que para hacer viable el 50/50 se requiere una norma específica. Indicó que presentó un proyecto de ley que establece competencias y la metodología para la redistribución de recursos.

“Hice una propuesta de ley; probablemente entre a votación la siguiente semana para que los bolivianos podamos decidir si queremos el 50-50. Es muy fácil hacerlo este año porque todavía no hay Presupuesto General del Estado y sería muy sencillo implementarlo”, afirmó.

Por su parte, el candidato a la Alcaldía por VOS, Manuel Saavedra, destacó la importancia del modelo de redistribución y sostuvo que en el 50/50 están “sentadas las esperanzas” de las regiones que requieren mayores recursos.

Esos recursos van a solucionar muchos de los problemas que tienen las regiones. Nuestra propuesta plantea pedir al Gobierno que nos transfiera la competencia de salud para que podamos contratar los recursos humanos; actualmente el Gobierno municipal asume más de 5.000 contratos sin que sea su competencia”, manifestó.

En tanto, el candidato a la Gobernación por Primero Santa Cruz, Otto Ritter, expresó su expectativa de que el proyecto de ley sea aprobado en la Asamblea Legislativa. Además, propuso la creación de una Agencia Tributaria Cruceña y planteó que solo el 50% de lo recaudado en el departamento sea transferido a La Paz.

“El drama es cuando le ponen una cortapisa. Si te van a distribuir el 50-50 en función al censo es una barbaridad, porque todos sabemos que con el censo no nos han ‘chanfleado’ población”, cuestionó.

 

