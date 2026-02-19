TEMAS DE HOY:
Casos de Feminicidios Bolivia Pastor peruano Caso Fondo Indígena

30ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Viceministra Barrientos brinda disculpa por declaraciones sobre el plan 50/50

La viceministra reconoció un “error de comunicación” tras sus declaraciones sobre el modelo de redistribución fiscal.

Juan Marcelo Gonzáles

19/02/2026 18:48

Foto: Andrea Barrientos, Viceministra de Autonomias
La Paz

Escuchar esta nota

Las declaraciones de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, sobre el plan 50/50 generaron reacciones desde distintos sectores, lo que llevó a la autoridad a ofrecer disculpas públicas y aclarar su posición respecto al modelo autonómico.

“El día de ayer cometí un error, como todo ser humano cometí un error de comunicación que ha molestado en el más profundo del espíritu autonómico del país”, afirmó la viceministra.

Barrientos explicó que su intención no fue desconocer el rol de las regiones, sino reafirmar la necesidad de fortalecer el diálogo y avanzar en un modelo de corresponsabilidad entre el nivel central y los gobiernos subnacionales. En ese sentido, aseguró que el Poder Ejecutivo impulsa el debate sobre el pacto fiscal y la propuesta del 50/50 como un mecanismo para mejorar la distribución de recursos.

“La autonomía jamás puede ser un ejercicio que vaya de arriba hacia abajo, sino que debe ser un ejercicio horizontal de corresponsabilidad entre el Estado central y las regiones”, sostuvo la autoridad.

En las declaraciones y posteriores disculpas, la viceministra se refirió a que se está trabajando para acabar con el centralismo y aclaró que es una lucha que sostuvo desde que ocupó el cargo de senadora.

Por su parte, desde el Ministerio de la Presidencia afirmaron que la declaración no refleja la posición oficial y reiteraron que el Ejecutivo impulsa un modelo autonómico basado en descentralización. 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD