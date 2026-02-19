Viceministra Barrientos brinda disculpa por declaraciones sobre el plan 50/50

Las declaraciones de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, sobre el plan 50/50 generaron reacciones desde distintos sectores, lo que llevó a la autoridad a ofrecer disculpas públicas y aclarar su posición respecto al modelo autonómico.

“El día de ayer cometí un error, como todo ser humano cometí un error de comunicación que ha molestado en el más profundo del espíritu autonómico del país”, afirmó la viceministra.

Barrientos explicó que su intención no fue desconocer el rol de las regiones, sino reafirmar la necesidad de fortalecer el diálogo y avanzar en un modelo de corresponsabilidad entre el nivel central y los gobiernos subnacionales. En ese sentido, aseguró que el Poder Ejecutivo impulsa el debate sobre el pacto fiscal y la propuesta del 50/50 como un mecanismo para mejorar la distribución de recursos.

“La autonomía jamás puede ser un ejercicio que vaya de arriba hacia abajo, sino que debe ser un ejercicio horizontal de corresponsabilidad entre el Estado central y las regiones”, sostuvo la autoridad.

En las declaraciones y posteriores disculpas, la viceministra se refirió a que se está trabajando para acabar con el centralismo y aclaró que es una lucha que sostuvo desde que ocupó el cargo de senadora.

Por su parte, desde el Ministerio de la Presidencia afirmaron que la declaración no refleja la posición oficial y reiteraron que el Ejecutivo impulsa un modelo autonómico basado en descentralización.

