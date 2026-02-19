Analista advierte que el Gobierno de Paz necesitará respaldo de la ALP para reformas estructurales

El economista Gonzalo Chávez alertó que la gestión del presidente Rodrigo Paz se aproxima a una etapa en la que las políticas públicas que busque implementar requerirán necesariamente de la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su ejecución.

“Está llegando un tiempo donde las políticas públicas que el Gobierno pueda hacer son cada vez menores y va a necesitar de la ALP para implementar las reformas estructurales que tienen que darle sostenibilidad a las medidas de corto plazo adoptadas, como es el caso de los hidrocarburos”, señaló Chávez.

En relación con la eliminación de la subvención a los hidrocarburos, una de las medidas más visibles adoptadas durante los primeros 100 días de la gestión de Paz, el economista destacó la madurez de la población boliviana para aceptar este tipo de ajustes.

“La población boliviana aceptó el ajuste del precio de la gasolina; sin embargo, este ajuste se vio manchado por el tema de la gasolina con problemas y por las dudas en la manera en que se habrían hecho los contratos para abastecer el mercado de diésel y gasolina”, afirmó.

Chávez consideró que el tema hidrocarburífero es el principal eje que el Gobierno busca mostrar como logro en esta primera etapa de gestión, aunque advirtió sobre el riesgo de presentar estas acciones como resultados definitivos.

“El peligro es querer mostrar estas acciones como victorias tempranas, casi como milagros económicos”, alertó.

Finalmente, el economista sostuvo que uno de los desafíos más complejos que deberá enfrentar el Gobierno en el corto y mediano plazo es el futuro del tipo de cambio y la necesidad de transparentar cuál será la trayectoria del precio del dólar en Bolivia.

