Paz proyecta agenda internacional y posible reunión con Donald Trump

El presidente Rodrigo Paz confirmó este jueves que en marzo viajará a Estados Unidos para reunirse con su par Donald Trump, además de anunciar una posterior gira por países europeos interesados en invertir en Bolivia.

El mandatario adelantó que el encuentro con Trump está previsto para el 7 de marzo y que uno de los principales objetivos será gestionar el acceso a tecnología de punta para impulsar proyectos estratégicos en el país, particularmente en el departamento de Cochabamba.

“El 07 de marzo, creo, voy a estar con el presidente Trump. Por ahí conseguimos tecnología de punta para invertir en Cochabamba y que Cochabamba se convierta en un Data Center, empiece a ser un distribuidor del conocimiento y avancemos hacia tecnología de punta”, afirmó Paz.

El jefe de Estado también informó que tiene prevista una gira por Europa, donde varios países han manifestado su interés en llegar a Bolivia con inversiones, especialmente en sectores vinculados a innovación, tecnología y desarrollo productivo.

“Francia, Alemania y España quieren venir a Bolivia, yo les he dicho que Bolivia todo el mundo viene, pero respetándonos”, explicó.

De igual manera, adelantó que en la primera quincena de marzo tiene previsto reunirse con el presidente de Brasil, Lula da Silva, que ha manifestado su interés en construir una línea de comunicación vial que atraviese por Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

“Quieren invertir plata en Bolivia, quieren que todo el comercio pase por acá, no puedo como presidente decirle a Lula que no metas tus miles y miles de millones en carreteras, en infraestructura, en ferrocarril, generar empleo”, acotó el mandatario.

De acuerdo con el presidente, estos encuentros internacionales forman parte de la estrategia gubernamental para atraer capital extranjero, diversificar la economía y posicionar al país como un hub regional de conocimiento y servicios tecnológicos.

“Voy a viajar el mundo, para que Bolivia vaya al mundo y venga gente que quiera invertir, porque en Bolivia no hay la plata para invertir, hoy día no hay”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play