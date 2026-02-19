Presidente Paz propone modernizar la Ley del Trabajo ante la COD en Cochabamba

En el marco de su visita al departamento de Cochabamba, el presidente Rodrigo Paz sostuvo una reunión con el sector fabril y la Central Obrera Departamental (COD), donde planteó la necesidad de reformular la Ley General del Trabajo para adaptarla a los tiempos actuales.

“La ley del trabajo hay que defenderla, pero hay que modernizarla. Ustedes no son los mismos trabajadores de hace 100 años. Hay nuevos escenarios de trabajo, nuevos problemas, un nuevo sentido del estrés y una serie de cosas”, manifestó el mandatario.

Paz señaló que no se puede continuar aplicando una norma con más de un siglo de vigencia sin introducir ajustes que respondan a la realidad actual.

“No podemos seguir trabajando con algo que tiene más de 100 años. La base, la esencia, estoy seguro que está bien, pero debemos modernizarnos para ser más dinámicos y solventes ante los nuevos problemas”, sostuvo.

Durante su intervención, utilizó una analogía médica para explicar su planteamiento sobre la modernización normativa, insistiendo en la necesidad de actualizar los mecanismos laborales sin perder su esencia protectora.

El presidente también aseguró que el Gobierno escucha las demandas de los distintos sectores a través de sus pliegos petitorios, con el objetivo de generar mayor formalidad y empleo.

“Hoy no se está definiendo nada. Hemos escuchado sus problemas. Tenemos que entender el rol que cumple la Central Obrera dentro de la patria y su papel para reconstruirla, potenciarla y generar mayor empleo formal, con una ley que cubra a todos, pero dentro de un sentido de modernidad. Conmigo tienen un aliado para dialogar siempre”, afirmó.

La propuesta abre el debate sobre una eventual actualización del marco laboral en el país, en medio de las demandas de distintos sectores productivos y sindicales.

