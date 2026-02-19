TEMAS DE HOY:
Tras descartarse su debut, confirman que Martins jugará el duelo de vuelta ante Tomayapo

El cuerpo técnico del Albiverde descartó la presencia del Flecheiro para el duelo del viernes ante Tomayapo en Tarija; sin embargo, ya se conoce cuándo jugará oficialmente con la camiseta albiverde.

Martin Suarez Vargas

19/02/2026 12:15

Marcelo Martins en entrenamiento con el plantel de Oriente Petrolero. Foto: redes sociales.
Santa Cruz, Bolivia.

El cuerpo técnico de Oriente Petrolero descartó la presencia de Marcelo Martins para el duelo de ida del repechaje del Torneo de Verano ante Real Tomayapo. Sin embargo, ya se conoce cuándo se producirá su debut oficial con la camiseta albiverde.

Martins no estará disponible para el partido de este viernes frente al equipo tarijeño, pero su estreno se daría en el encuentro de vuelta, programado para la próxima semana, según fuentes cercanas a la dirigencia.

Los hinchas del Refinero esperaban ver al “Flecheiro” en el duelo a disputarse en el estadio IV Centenario de Tarija, pero el cuerpo técnico decidió no incluirlo debido a que todavía se encuentra en proceso de readaptación al ritmo del fútbol.

El partido de vuelta tampoco se jugará en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, como se había previsto inicialmente, ya que el escenario cruceño se encuentra en remodelación. Por ese motivo, el compromiso se disputará en el estadio Real Santa Cruz, que está habilitado para albergar el encuentro.

Además de Martins, también quedaron descartados para el partido de ida Kevin Soni y Eliaquín Mangala, quienes igualmente podrían debutar en el encuentro de vuelta ante Real Tomayapo.

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

