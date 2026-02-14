Marcelo Martins: “Perdí a mi padre y perdí la alegría de jugar”

Marcelo Martins vivió un momento profundamente emotivo durante su presentación en Oriente Petrolero. Frente a los medios, el delantero boliviano abrió su corazón y explicó, por primera vez con tanta claridad, el motivo real que lo llevó a alejarse del fútbol.

“No sé si ustedes los periodistas saben de que a mí se me fue mi héroe de mi vida, mi papá… el que me enseñó todo con la pelota”, expresó Martins, visiblemente afectado. En su relato, contó que la pérdida de don Mauro Martins no solo marcó su vida personal, sino que también apagó la alegría que sentía dentro de la cancha.

El atacante confesó que en ese momento el dolor fue tan grande que incluso le impedía entrenar con normalidad.

“Ya no podía… tenía un dolor grande en mi corazón, no me dejaba entrenar”, señaló, recordando que su retiro tuvo una razón que no todos comprendieron.

Martins explicó que volver a jugar no es solo un reto deportivo, sino un desafío personal enorme, y destacó que decidió hacerlo en el club que siempre quiso: Oriente Petrolero. “Es un desafío muy grande para mi vida, para mi carrera, y en el club que yo quería”, afirmó.

En la parte más conmovedora de su mensaje, el goleador recordó la fe y el espíritu positivo de su padre, a quien atribuye gran parte de su formación como futbolista. “Siempre fue un tipo positivo, con mucha fe… y que me ayudó a ser un jugador de fútbol profesional”, agregó.

Finalmente, Martins dejó una frase que estremeció a todos los presentes: su objetivo es volver a ser goleador y convertirlo en un regalo para su padre.

“Ese sueño no me lo va a quitar nadie… quiero darle de regalo a mi papá que está en el cielo una clasificación. Para mí va a ser lo máximo”, cerró.

