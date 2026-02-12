TEMAS DE HOY:
Contundente mensaje: Martins rompe el silencio antes de llegar a Oriente

El exgoleador de la selección boliviana publicó un mensaje en sus redes sociales sobre su entrenamiento antes de emprender viaje a Santa Cruz. 

Martin Suarez Vargas

12/02/2026 16:42

Marcelo Martins, en entrenamiento antes de llegar a Oriente Petrolero. Foto: redes sociales.

Marcelo Martins Moreno compartió un mensaje en sus redes sociales en el que hizo referencia a su intensa preparación antes de arribar al campamento albiverde. El ‘Flecheiro’ se alista para llegar a Santa Cruz e incorporarse al plantel refinero, donde espera abrirse camino rumbo a una nueva convocatoria a la selección.

El retorno al fútbol de Marcelo Martins ha generado opiniones divididas entre los hinchas. En medio de ese escenario, el ‘Matador’ pareció responder a las críticas al publicar un video en su cuenta de Instagram, acompañado de una frase directa.

“Yo solo trabajo calladito”, escribió Martins.

En el video se observa al delantero realizando una plancha con antebrazos sobre balón suizo, un ejercicio que se utiliza para fortalecer el core (zona media del cuerpo). La inestabilidad del balón obliga a trabajar el equilibrio y el control corporal, por lo que es una práctica común en entrenamientos de alto rendimiento.

Todo indica que el ‘Flecheiro’ llegará este viernes al campamento albiverde, donde será presentado y luego se integrará a los entrenamientos del primer plantel.

